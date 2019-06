9 Giugno 2019 23:01

Elezioni Corigliano-Rossano: ecco i risultati dei ballottaggi live. Sfida all’ultimo voto tra Flavio Stasi e Giuseppe Graziano

Elezioni- Urne chiuse e spoglio iniziato a Corigliano-Rossano del ballottaggio per l’elezione del nuovo sindaco e per il rinnovo del consiglio comunale. Sfida all’ultimo voto tra Flavio Stasi (16.958 preferenze, pari al 40,77%) e Giuseppe Graziano (12.953 con il 31,14%). Corigliano Rossano è uno dei comuni italiani dove si è votato per la prima volta dopo la fusione amministrativa, che ha portato alla nascita della terza città della Calabria per numero di residenti.

