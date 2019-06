30 Giugno 2019 12:25

Elezioni, ballottaggi in Sardegna: ecco l’affluenza al voto alle 12 a Sassari e Monserrato. StrettoWeb seguirà in diretta lo spoglio

Urne aperte dalle ore 7 a Sassari e Monserrato per il ballottaggio di oggi, domenica 30 giugno. Nei due comuni in Sardegna nel 1° turno di domenica 16 giugno, nessuno dei principali sfidanti è riuscito a superare il 50% dei consensi. Si voterà sino alle 23. StrettoWeb seguirà in diretta lo spoglio.

AFFLUENZA AL VOTO ALLE ORE 12

Sassari 14,60%

Monserrato 15,91%

Valuta questo articolo