Messina: le ginnaste dell’Azarian Gym Team in scena al Teatro Vittorio Emanuele

5 Giugno 2019 17:01

Al Teatro di Messina il saggio di fine anno “ll Castello Incantato”

Grazie all’iniziativa del Presidente dell’ASD Azarian Gym Team, Prof.ssa Angela Garreffa; per la prima volta una società di ginnastica artistica si esibirà sul palcoscenico più prestigioso di Messina. Martedì 11 giugno alle ore 20.00 al Teatro Vittorio Emanuele, andranno in scena le Ginnaste dell’Azarian con il Saggio di fine anno “Il Castello Incantato”. Dopo un anno agonistico costellato di successi importanti come la conquista del titolo di Campionesse Regionali a Squadre Allieve Federali Gold con le Agoniste Sofia Amante, Beatrice Enea, Ludovica Mondello, Sofia Ainis e la Finale Nazionale Junior Gold Federale raggiunta dall’atleta Caterina Sanfilippo, la società darà spazio anche a tutte le nuove piccole e grandi promesse ad esibirsi nelle coreografie preparate con le loro insegnanti. Le istruttrici Federali Adriana d’Italia, Antonella Bongiorno e Laura Giorgianni hanno fantasticato con le loro discepole sul mondo fatato dei castelli e con esercizi ginnici coreografati e accompagnati dalle musiche, daranno saggio della bravura delle loro allieve. Non mancheranno le campionesse allenate dal Prof. Francesco Paratore, coadiuvato da Silvia Interdonato e Martina de Domenico che faranno uso anche dell’attrezzatura da gara (parallele, trave, trampolino, fungo, volteggio e corsia del corpo libero) per volteggiare tra un castello e l’altro. Sarà l’occasione per tutti gli sportivi messinesi di avvicinarsi ad una disciplina Olimpica che si sta diffondendo sempre di più nella nostra città e che ci sta portando alla ribalta Regionale e Nazionale. L’ingresso è libero.

