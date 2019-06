ASP di Reggio Calabria, FIL: “uno schiaffo alla città, c’è il rischio di scrivere la parola “fine” sulla sanità”

17 Giugno 2019 15:33

“La FIL ha scritto una lettera aperta ai vertici dell’ASP Provinciale di Reggio Calabria, al Governo Regionale, al Commissario ad Acta, alla Corte dei Conti e ai membri del Governo circa la proposta di Dissesto presentata dai Commissari: uno schiaffo alla città, ai cittadini, agli operatori del settore con il rischio di scrivere la parola “fine” sulla sanità reggina, pubblica e privata”. Lo afferma in una nota il Responsabile Nazionale della Sanità Privata Dr. Nicola Fotia.

“Perché “Dissesto” non può che tradursi nel mancato pagamento degli impegni economici presi con i fornitori privati, che saranno costretti ad una politica di rigore che taglierà posti di lavoro, ed in un aggravio di spese per i cittadini. Su quest’ultimo tema riteniamo che debba essere lo Stato Italiano a farsi carico del costo economico e sociale di una “tragedia” annunciata che poteva e doveva essere evitata: tutti sono parimenti responsabili, nessuno può dirsi mallevato da colpe. Come FIL “Sanità Privata” domani saremo con una delegazione, da me capeggiata, a Montecitorio per dire “no” al Decreto Calabria e a tutte le conseguenze nefaste che comporta”.

Alla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Regione Calabria

Al Commissario ad Acta per il Piano di rientro Regione Calabria

Alla Prefettura di Reggio Calabria

Al Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie della Regione Calabria

Al Collegio Sindacale

e, p.c.

Al Presidente del Consiglio dei Ministri Avv. Prof. Giuseppe Conte

Al Ministro degli Interni Senatore Matteo Salvini

Al Ministro del Lavoro On. Luigi Di Maio

Oggetto: Proposta di Dissesto dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria (Del 298 del 06/06/2019).

In riferimento alla proposta in oggetto, la nostra O.S. aveva da tempo (e per tempo) segnalato le tante, troppe anomalie nella gestione dell’Azienda, non solo per gli aspetti economico/finanziari e amministrativi, ma anche per le tante scelte “politiche”, compresi i commissariamenti che si sono susseguiti fin dal 2009, che ne hanno condizionato pesantemente il funzionamento.

Avevamo chiesto di “scongiurare” l’ennesimo commissariamento dell’Azienda, forti dell’esperienza pregressa che, sono dati inconfutabili, non solo non ha risolto i problemi ma ha di fatto reso inefficace qualsiasi tentativo di “normalizzazione” aggravando ulteriormente la situazione complessiva della sanità provinciale.

Basti pensare ai vani tentativi operati dalla Società di Revisione e Certificazione dei Bilanci KPMG che non è riuscita a consolidare i debiti producendo di fatto un aggravio di spese che, con l’ipotesi paventata di dissesto, graverà sulle tasche dei cittadini e sulle casse delle aziende fornitrici dell’ASP; per non parlare della

nomina quale Commissario dell’ ing. Scura che ha di fatto “azzerato” molti dei presidi ospedalieri esistenti, in nome di una contrazione della spesa e di una riforma dell’intero sistema sanitario che, oggi si può affermare senza tema di smentita, si è rivelata un fallimento completo. Ma ha fallito anche la politica nazionale, dal Tavolo Massicci al Tavolo Adduce.

Oggi, di fronte all’ipotesi malaugurata di una procedura di dissesto dell’Azienda Sanitaria Provinciale, Vi invitiamo a riflettere sulle conseguenze che comporterebbe: blocco delle assunzioni, mancato pagamento degli impegni economici presi con i fornitori privati, aggravio di spese per i cittadin, solo per citarne alcune.

Su quest’ultimo tema riteniamo che debba essere lo Stato Italiano a farsi carico del costo economico e sociale di una “tragedia” annunciata che poteva e doveva essere evitata: tutti sono parimenti responsabili, nessuno può dirsi mallevato da colpe.

Siamo certi che la Giustizia Amministrativa e Contabile riuscirà alla fine a individuare eventuali responsabilità, ma nel frattempo Vi invitiamo tutti ad operare perché non sia sempre il cittadino a pagare le colpe della “mala amministrazione”.