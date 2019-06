ASP di Messina: Domenico Sindoni e Catena Di Blasi nominati Direttore Sanitario e Amministrativo

18 Giugno 2019 14:50

Si completa così il nuovo team manageriale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina. La Paglia: “Pressioni politiche sulle nomine? Affermazioni lesive e prive di alcun tipo di fondamento”

Il Direttore Generale Paolo La Paglia ha nominato il Dott. Domenico Sindoni Direttore Sanitario e la Dott.ssa Catena Di Blasi Direttore Amministrativo; si completa così il nuovo team manageriale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina.

Entrambi vantano un curriculum molto articolato e hanno maturato una lunga esperienza professionale nei rispettivi settori, e nel ruolo che andranno a ricoprire; Il dott. Sindoni ha già ricoperto, fra gli altri incarichi, anche quello di direttore sanitario nella stessa ASP di Messina di cui è dipendente; la dott.ssa Di Blasi, anch’essa dipendente dell’Azienda, ha già svolto negli anni passati il ruolo di direttore amministrativo presso l’IRCSS Bonino Pulejo di Messina.

“Ho seguito l’iter procedurale e ho preso tutto il tempo necessario, rispettando la scadenza assessoriale del 18 giugno, per esaminare e comparare i “curricula” degli aspiranti presenti nei due albi – dice il Direttore Generale Paolo La Paglia – e ritengo di avere scelto due ottimi professionisti, che peraltro ho avuto modo di apprezzare per capacità, attitudine al lavoro e grande determinazione nel disimpegnare le attività assegnate in questi già sei mesi di mia permanenza al vertice dell’ASP, prima come commissario straordinario e poi come direttore generale; ho certezza che porteremo avanti in stretta “leale sinergia” la complessa mole di lavoro che ci aspetta, in una grande azienda sanitaria metropolitana. Relativamente all’articolo di stampa privo di firma pubblicato su un quotidiano in data odierna, nel quale si parla di presunte pressioni politiche sulle nomine, ritengo tali affermazioni lesive e prive di alcun tipo di fondamento. Nel fare presente la mia piena e assoluta autonomia nelle scelte compiute, mi riservo di fare valutare nelle sedi competenti la presenza di danno all’immagine dell’azienda, che ho l’onere e l’onore di rappresentare.”

Valuta questo articolo