Blitz antidroga della Polizia a Cagliari: 12 arresti

22 Giugno 2019 09:02

Sono 12 le misure di custodia cautelare per traffico di droga emesse dalla Dda di Cagliari eseguite dagli Agenti della Squadra Mobile della Questura del capoluogo

Da questa mattina la Polizia di Stato di Cagliari è impegnata in un’operazione antidroga che ha portato all’arresto di 12 persone. I fermi sono emessi dalla Dda del capoluogo della Sardegna. Sono ancora in corso perquisizioni in abitazioni e scantinati notificazione degli atti.

