2 Giugno 2019 22:02

I Carabinieri stanno intervenendo in un palazzo di Via Valsassina, nel quartiere di San Michele, per gli accertamenti sul ritrovamento del cadavere di un anziano

I Carabinieri Nucleo Investigativo Provinciale di Cagliari stanno intervenendo in un palazzo di Via Valsassina, nel quartiere di San Michele, per gli accertamenti sul ritrovamento del cadavere di un anziano. Nell’appartamento stanno operando insieme alla Squadra rilievi del Nucleo Provinciale, il medico legale ed il pm. Sul posto anche i vigili del fuoco e il 118.

(AdnKronos)

