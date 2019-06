Anziana rapinata cade a terra e rimane ferita gravemente, due arresti

6 Giugno 2019 23:05

Hanno strappato via il borsello a una 89enne, facendola cadere a terra, e l’anziana è rimasta ferita gravemente. E’ accaduto Cupello (Chieti) e due giovani sono stati arrestati in flagranza di reato con l’accusa di rapina aggravata. I due, dopo aver assunto alcol e droga, hanno rapinato l’anziana. Mentre uno dei due, un 36enne, aspettava in auto, il complice, di 20 anni, si è avvicinato velocemente alla vittima strappandole via il borsello. La donna è caduta a terra, ha riportato gravissime lesioni ed è stata trasportata dal 118 all’ospedale di Vasto. I carabinieri della stazione di Cupello, insieme al Norm di Vasto, sono riusciti a risalire ai due rapinatori: nel borsello, la vittima, oltre ad alcuni effetti personali, aveva 20 euro, poi recuperati dai militari.

(AdnKronos)

