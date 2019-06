Una serata all’anfiteatro “Mia Martini” di Castiglione Cosentino per un evento di musica e solidarietà

26 Giugno 2019 22:30

La serata vedrà protagonisti i Villazuk, i Sabatum Quartet, Fil Mama, Elisa Brown diretti dalla presentatrice Caterina Conti

Il 4 luglio si apriranno le porte del celebre anfiteatro di Castiglione per il 1° concerto -evento dal titolo “Note Solidali” organizzato da alcuni giovani in ricordo della prematura scomparsa di un loro fraterno coetaneo. Un grande appuntamento (che vede il patrocinio del comune di Castiglione) all’insegna della solidarietà, il cui ricavato sarà totalmente devoluto all’associazione “La Terra di Piero”. In particolare, i fondi raccolti serviranno alle storiche finalità che l’associazione si prefigge, con la sua presenza costante sul territorio africano e cosentino. Oltre agli scopi sopra descritti, l’evento vorrà essere un momento di affermazione d’uguaglianza, teso a stimolare la solidarietà tra i giovani. La serata vedrà protagonisti i Villazuk, i Sabatum Quartet, Fil Mama, Elisa Brown diretti dalla presentatrice Caterina Conti. I Biglietti sono acquistabili in varie attività tra cui la sede della Terra di Piero. Per scoprire gli altri rivenditori potete visitare la pagina Facebook.”

