Messina: l’Ambasciatore dello Sri Lanka in visita in Prefettura

7 Giugno 2019 18:46

Il Prefetto di Messina incontra l’ambasciatore dello Sri Lanka in Italia

Nel pomeriggio di oggi il Prefetto di Messina Maria Carmela Librizzi ha incontrato a Palazzo del Governo l’ambasciatore dello Sri Lanka in Italia Daya S.J. Pelpola, accompagnato da una delegazione consolare e dal console onorario Luca Antonio Di Mauro. Nel corso dell’incontro il prefetto ha espresso un particolare ringraziamento all’ambasciatore per l’attenzione che ha voluto riservare al Rappresentante del Governo a Messina, in occasione della presenza in città di un servizio consolare mobile destinato ai cittadini srilankesi. Il confronto tra il Prefetto e l’Ambasciatore, molto proficuo, è stata l’occasione per approfondire le tematiche connesse alla presenza di una folta comunità di cittadini dello Sri Lanka in questa provincia, molto operosa e perfettamente integrata nel tessuto sociale del territorio. Il Prefetto ha sottolineato la particolare vicinanza al popolo dello Sri Lanka, consolidata da rapporti tra i due Stati improntati ad una reciproca ed efficace collaborazione, testimoniata altresì dalla sentita partecipazione di questa comunità al verificarsi di eventi negativi, anche di natura terroristica, che hanno colpito quel Paese e causato numerose vittime innocenti, come nel recente passato.

Valuta questo articolo