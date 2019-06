Alimentazione “plant-based”: a Messina il corso Ecm sulla dieta vegetariana

13 Giugno 2019 12:22

Dieta vegetariana: a Messina un evento unico che tratta l’alimentazione plant based in tutti i suoi aspetti

Si terrà sabato 29 giugno, dalle ore 8:00 alle ore 18:00, presso la sede della Fondazione ITS Albatros (Viale Giostra 2, Messina), il corso ECM “Alimentazione Plant-Based: Aggiornamenti in nutrizione” – promosso dall’associazione culturale “Conoscenza Medica”, responsabili scientifici: dott. Gianluca Rizzo, dott.ssa Mattia Papa.

Un evento unico che tratta l’alimentazione vegetariana in tutti i suoi aspetti e che vede la partecipazione di esponenti di spicco in questo ambito e il patrocinio di SSNV (Società Scientifica di Nutrizione Vegetariana), SINU (Società Italiana di Nutrizione Umana), AMIFit (Associazione Italiana di Medicina Integrata e Fitoterapia), Istituto Tecnico Superiore Albatros, NonsoloCibus (Associazione di Promozione e Valorizzazione delle Produzioni Tipiche Territoriali).

La dieta vegetariana

Per alimentazione plant-based si intende uno stile alimentare che esclude in modo più o meno completo gli alimenti di origine animale. La scelta di un’alimentazione a base vegetale è un’opzione frequentemente adottata dalla popolazione per motivi etici, ecologici e salutistici. Di recente la letteratura scientifica ha fornito dati sempre più aggiornati sui benefici e sulla pianificazione adeguata di questi stili alimentari.

L’aggiornamento dei professionisti del settore nutrizione diventa fondamentale per offrire servizi sempre più adeguati e sicuri, proponendo soluzioni nutrizionalmente equilibrate e sostenibili.

Il convegno a Messina

Lo scopo del corso è quello di fornire una panoramica aggiornata delle evidenze scientifiche disponibili con un approccio critico e adeguato a una corretta applicazione delle informazioni discusse.

Il convegno, rivolto alle figure professionali di Medico Chirurgo, Biologo, Dietista, Farmacista e Infermiere, è accreditato per il rilascio di 8 crediti ECM per un massimo di 100 professionisti. È, inoltre, aperto anche ai non addetti ai lavori (studenti, curiosi, appassionati) che hanno la possibilità di partecipare in qualità di uditore per un massimo di 50 posti. A tutti i partecipanti verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.

Il programma

8:00 – 8:30 Registrazione partecipanti

8:30 – 8:45 Saluti istituzionali e presentazione del corso

PRIMA SESSIONE (8:45-11:45)

– Definizioni e tipologie di dieta vegetariana – Prof. Luigi Manasseri – Professore di Fisiologia e Nutrizione Umana

– Presentazione rete Famiglia Veg – Dott.ssa Mattia Papa – Libera professionista in servizio presso Servizio Igiene Nutrizione alimenti (SIAN) – ASP – Messina

– Laboratorio in cucina didattica per chi ha già fatto una scelta vegetariana – Dott.ssa Rosanna La Carrubba – Dirigente Medico, Servizio Igiene Nutirizione, Alimenti (SIAN) – ASP – Catania

– Ristorazione collettiva e menù plant-based – Dott.ssa Valentina Ronsisvalle – Biologo Nutrizionista

Coffe Break

SECONDA SESSIONE (12:00-13:30)

– Svezzamento veg: dalla nutrice al bambino – Dott.ssa Silvia Goggi – Medico Specialista in Scienza dell’Alimentazione

– Il piatto Veg nella donna in menopausa – Dott.ssa Luciana Baroni – Medico, Presidente SSNV

– Celiachia e dieta vegetariana – Dott.ssa Francesca Turiano – Dirigente Medico, Servizio Igiene Nutirizione Alimenti (SIAN) ASP- Messina

Lunch

TERZA SESSIONE (14:30-17:30)

– L’alimentazione vegetariana nello sportivo – Prof.ssa Daniela Metro – Professore aggregato di Fisiologia e Nutrizione Umana

– Il problema dell’Ortoressia – Dott.ssa Rossana Mangiapane – Dirigente medico psichiatra U.O. DCA ASP Messina

– La corretta integrazione nelle diete plant-based – Dott. Gianluca Rizzo – Biologo Nutrizionista

17:30 – 18:00 Discussione e dibattito in aula

18:00 – 18:15 Pratiche ECM e chiusura Lavori

