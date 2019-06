G7 Taormina: l’Aeronautica militare di Bari riceve la targa “Icaro 2018”

18 Giugno 2019 20:21

G7 Taormina: importante riconoscimento per il Terzo Reparto dell’Aeronautica Militare di Bari

L’Anrp (Associazione nazionale reduci dalla prigionia) ha conferito la targa di Benemerenza “Icaro 2018” al Terzo Reparto Genio dell’Aeronautica Militari di Bari, per il soccorso alle popolazioni marchigiane prestato durante l’emergenze neve del 2017 e per le opere infrastrutturali realizzate in occasione del G7 di Taormina, a maggio del 2017. Il riconoscimento verrà consegnato il prossimo 20 giugno durante la cerimonia per l’85° anniversario della costituzione del 16/mo Gruppo Genio Campale dell’Aeronautica Militare, nella sede dell’aeroporto militare di Bari-Palese. “Ha provveduto ad assicurare la piena operativita’ delle infrastrutture necessarie alla realizzazione del vertice mondiale e a fornire il proprio determinante contributo per le attivita’ di soccorso alle popolazioni colpite dalla grave emergenza neve nella provincia di Ascoli Piceno“- si legge nella motivazione del riconoscimento interforze.

