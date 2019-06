Ztl a Messina, Gioveni: “Si pensi ad agevolare anche i commercianti”

4 Giugno 2019 10:19

Abbonamenti Ztl a Messina, la proposta del consigliere Gioveni: “A fronte di una conclamata esigenza, si pensi a delle forme di agevolazione soprattutto per i commercianti del centro città”

“Se da un lato parecchi cittadini utilizzano solo sporadicamente la sosta a pagamento nelle aree della ZTL, dall’altro parecchi altri, in particolare chi lavora nel commercio in pieno centro a Messina, si chiede spesso i motivi per i quali ATM non abbia mai pensato di istituire delle forme di abbonamento della sosta per venire incontro alle esigenze dei quotidiani fruitori delle zone blu“- A dirlo è il consigliere comunale Libero Gioveni, che interroga il presidente Campagna, il sindaco e il vicesindaco di Messina.

“Sono, appunto, per lo più i commercianti del centro o i lavoratori dipendenti a richiederne o ad auspicarne il rilascio, perché per loro si tratterebbe senz’altro di un risparmio a medio e lungo termine rispetto al costo giornaliero dei gratta e sosta orari o a quello della mezza giornata; così come ritengo che per l’azienda trasporti gli abbonamenti costituirebbero paradossalmente una buona opportunità di guadagno immediato e consistente. Pur non avendo anch’io compreso le reali motivazioni del mancato avvio agli abbonamenti per la sosta, auspico da parte di codesto CdA di ATM una soluzione in questa direzione nelle more della “rivoluzione” viaria che interesserà anche il centro con l’adozione del PUP e del PGTU, magari iniziando la sperimentazione circoscrivendola nel grande parcheggio di via La Farina”– aggiunge Gioveni. Il consigliere chiede pertanto di sapere se Atm e amministrazione intendano valutare la concreta possibilità di istituire in via sperimentale delle forme di abbonamento per la sosta a pagamento nei lotti delle vie del centro o più limitatamente nel solo parcheggio “Fossu” di via La Farina, al fine di soddisfare le esigenze soprattutto dei commercianti che usufruiscono giornalmente delle zone blu.

