A Reggio Calabria la 16ª edizione del Torneo Simpatiche Canaglie

9 Giugno 2019 23:10

Reggio Calabria: conferma in pieno le aspettative la 16ª edizione “Simpatiche Canaglie”,organizzata dalla Scuola calcio Mediterraneo nel “Centro sportivo Familiari”

Aggregazione e divertimento, accompagnati da una sana competizione sportiva. Conferma in pieno le aspettative la XVI. edizione “Simpatiche Canaglie”,organizzata dalla Scuola calcio Mediterraneo nel “Centro sportivo Familiari”, in zona Pietrastorta. Lo scopo della due giorni, più volte ribadito dalla presidente della società Domenica Familiari, è quello di “far vivere ai giovani calciatori momenti di totale integrazione, ritrovando armonia con se stessi e, soprattutto, con gli altri in una cornice di festa e allegria”. L’evento, che ha registrato una cospicua partecipazione anche fuori dal campo, ha coinvolto sei squadre composte da giovani atleti nati nel triennio 2010-2011-2012. Sin dal calcio d’inizio degli incontri incrociati le piccole “simpatiche canaglie” si sono impegnate a dare il massimo alternando uno spirito di sana competizione a momenti goliardici. Ed è proprio questa duplice caratteristica che conferisce alla manifestazione un taglio didattico-formativo che aiuta i ragazzi a crescere e formarsi in maniera equilibrata. Al termine degli incontri sono stati premiati indistintamente tutti i piccoli partecipanti; mentre, alle sei squadre (Pol. Pellarese – Atletico Archi – Aster 014 – Centro Reggio Junior– T.Maestrelli 1978 – A.S.D. Mediterraneo) è stata consegnata una pregevole targa ricordo. La regia della premiazione è stata affidata all’impeccabile Erman Zema. Fondamentale per l’ottima riuscita dell’evento è stato il supporto della presidente Domenica Familiari, dello staff tecnico, coordinato dagli istruttori: Nino Zumbo,Pasquale Palumbo, Giuseppe Riganò, Roberta Napoli, Antonio Leone, Mariastella imbesi e, di tutti i collaboratori tra cui la psicologa Enza Pecora,il segretario Francesco D’Ascola e il dirigente Roberto Barreca. Si ringrazia il Presidente della A.S.C. provinciale Antonio Eraclini per la fattiva collaborazione.

