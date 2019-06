A Catania la nona tappa del Rousseau City Lab: Casaleggio intervista Di Battista

13 Giugno 2019 18:09

Il programma della nona tappa del Rousseau City Lab a Catania: l’evento sarà dedicato al lavoro e all’impatto della rivoluzione tecnologica sulla distribuzione del reddito

Si terrà a Catania la nona tappa del Rousseau City Lab, il tour promosso dall’associazione Rousseau per portare la democrazia diretta e la cittadinanza digitale nelle piazze delle principali città italiane. L’appuntamento è per sabato 22 giugno, dentro il gonfiabile a forma di mouse, a partire dalle ore 18.00 in piazza Nettuno. Questo evento sarà dedicato al lavoro e all’impatto della rivoluzione tecnologica sui mercati del lavoro e sulla distribuzione del reddito.

Il programma

Ore 18.00 – “Maratona Rousseau. #Innovazione, #lavoro, #cittadinanzadigitale, #intelligenzacollettiva“. Per due ore si alterneranno sul palco i portavoce siciliani del Movimento 5 Stelle all’Assemblea Regionale Siciliana, al Senato, alla Camera e al Parlamento europeo.

Ore 20.00 – intervento del giornalista Federico Ruffo, uno dei migliori reporter investigativi della nuova generazione, firma di punta di due tra i più importanti programmi d’inchiesta del paese: Report e Presa Diretta. Il titolo del suo intervento è “Fondata sul lavoro. Le sfide dei lavoratori e per i lavoratori di domani”.

Ore 20.30 – Dibattito su “Capitali di ventura. L’industria dell’innovazione per il futuro del paese”. Ne parleranno: Roberto Magnifico, Partner e Board member LVenture Group; Barbata Labate, imprenditrice e fondatrice di ReStore e Risparmiosuper.it. Modererà Enrica Sabatini, socio dell’Associazione Rousseau e responsabile ricerca e sviluppo.

Ore 21.00 – Spazio a “Futuro del lavoro vs lavoro del futuro”. Moderati da Massimo Bugani, socio dell’Associazione Rousseau, ne parleranno; Corrado Spinella, direttore nazionale CNR settore fisica innovazione e ricerca; Marco Bellezza, consigliere giuridico per le comunicazioni e l’innovazione digitale del vice presidente del Consiglio Luigi Di Maio; Simone Massaro, Ceo di BaxEnergy; Mirko Viola, imprenditore, innovatore sociale e civic designer, business community manager di Tree.

Ore 21.30 – “Il welfare del futuro. Nuovi modelli per i cittadini di domani”. Il giornalista Federico Ruffo intervista Pasquale Tridico, presidente dell’Inps.

Ore 22.00 – “Dal reddito di Cittadinanza al Salario Minimo. Una rivoluzione nel mondo del lavoro”. Interviene la senatrice del Movimento 5 Stelle Nunzia Catalfo, presidente della commissione Lavoro e previdenza sociale del Senato.

Ore 22.30 – “Governare il cambiamento. Lavoro e salute al centro del programma per il cambiamento”. Interviene Giulia Grillo, ministro della Salute.

Ore 23.00 – “Viaggio nel mondo dei diritti dei lavoratori di domani”. Davide Casaleggio, presidente dell’associazione Rousseau, intervista Alessandro Di Battista.

