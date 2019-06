24 Giugno 2019 00:06

Il 24 giugno è la Festa di San Giovanni Battista: i video per gli auguri su Facebook e WhatsApp

San Giovanni Battista è una delle personalità più importanti dei Vangeli ed è presente anche nel Corano. Giovanni, figlio di Elisabetta, cugina di Maria predica la penitenza e la conversione del cuore per prepararsi all’avvento del regno messianico ormai vicino. In segno di purificazione dai peccati e di nascita a nuova vita, immergeva nelle acque del Giordano coloro che accoglievano la sua parola. Per questo è chiamato il Battista, cioè il battezzatore. Giovanni indica in Gesù il Messia atteso.

Ecco i VIDEO per gli auguri su Facebook e WhatsApp:

