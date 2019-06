2 Giugno, Festa della Repubblica, celebrazioni a Barcellona Pozzo di Gotto

2 Giugno 2019 19:15

2 Giugno, l'Amministrazione Comunale ha partecipato nella mattinata odierna alla celebrazione della festa della Repubblica

L’Amministrazione Comunale, rappresentata dal sindaco, Dott. Roberto Materia, ha partecipato nella mattinata odierna alla celebrazione della festa della Repubblica organizzata dal Prefetto di Messina, Dott. Maria Carmela Librizzi. Presenti i Sindaci del comprensorio, le Autorità civili e militari, le Associazioni socio-culturali e di volontariato del territorio. Il programma della celebrazione ha avuto inizio alle ore 10,15 presso il “Largo Batteria Masotto” con gli onori al Prefetto, l’alzabandiera al Monumento ai caduti e la deposizione della corona d’Alloro, accompagnata dall’esecuzione dell’Inno Nazionale a cura della Brigata Meccanizzata “Aosta”; successivamente si è proceduto alla lettura del messaggio del Capo dello Stato, all’Allocuzione del Sig. Prefetto ed alla consegna dei diplomi di Onorificenze al Merito della Repubblica, nel cui contesto è stato insignito anche il Vicequestore della nostra Città, dott. Antonio Rugolo, al quale sentiamo di rivolgere sentimenti di sentita stima ed apprezzamento per l’impegno e la professionalità profusi nel quotidiano servizio al territorio. La cerimonia si è conclusa con l’esecuzione dell’Inno Nazionale a cura del coro dell’Istituto Comprensivo “Evemero da Messina”, gli onori finali e il Brindisi alla Repubblica.

Nel ricordare i valori di Democrazia, Libertà e pacifica convivenza si esprime un sentito ringraziamento al Sig. Prefetto per il coinvolgimento in un evento condiviso con entusiasmo e si rinnovano le congratulazioni al Vicequestore, Dott. Antonio Rugolo, per l’importante onorificenza ricevuta unitamente all’auspicio di rinnovate soddisfazioni professionali e personali.

