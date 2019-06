2 Giugno 2019 20:12

Quindicenne annega nel Lago Maggiore. Il suo corpo è stato recuperato nel tardo pomeriggio dai vigili del fuoco dopo un paio d’ore di ricerche

Un ragazzo di 15 anni è annegato oggi nel Lago Maggiore. Il suo corpo è stato recuperato nel tardo pomeriggio dai vigili del fuoco dopo un paio d’ore di ricerche. In tre anni ci sono già state 4 vittime in tre anni. Il quindicenne era in compagnia di amici.

Foto di repertorio

