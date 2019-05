Violenza sessuale su minori, arrestato maestro di asilo in Calabria [DETTAGLI]

24 Maggio 2019 11:50

Calabria: il maestro con la scusa di aiutarle a disegnare, le faceva sedere sulle ginocchia e le toccava nelle parti intime

Un insegnante di 64 anni, maestro di religione in una scuola materna, e’ stato arrestato dalla Polizia a Lamezia Terme con l’accusa di violenza sessuale su minori. L’arresto e’ stato fatto in esecuzione di un’ordinanza di custodia in carcere emesso dal Gip del Tribunale di Lamezia Terme su richiesta della Procura. Le bambine coinvolte sono 4 e hanno 5 anni. La denuncia alla polizia era stata fatta ad aprile scorso dalle mamme alle quali le bimbe avevano raccontato che l’uomo, con la scusa di aiutarle a disegnare, le faceva sedere sulle ginocchia e le toccava nelle parti intime. La polizia ha quindi posizionato telecamere nella scuola, che hanno confermato i fatti denunciati.

La nota del Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza Marziale sull’arresto del maestro d’asilo

In relazione all’arresto di un maestro d’asilo 64enne a Lamezia Terme, per violenza sessuale, il Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Calabria, Antonio Marziale, dichiara:

“Pur non avendo alcuno strumento di conoscenza dei fatti, la drammaticità ci è data dall’ordinanza di custodia in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Lamezia Terme su richiesta della Procura della Repubblica. Se si chiede il carcere è chiaro che le accuse sono pesanti, commisurate al reato, da considerarsi crimine contro l’umanità debole e indifesa, il più turpe”.

Per il Garante, “l’abuso sessuale non può̀ essere definito come un “male moderno”, anche se solo negli ultimi anni si è cercato di imprimere un giro di vite dal punto di vista giuridico-legislativo, evidentemente ancora flebile, viste e considerate le cifre più autorevoli che registrano in Italia almeno 3 bambini abusati ogni giorno, per un totale di oltre 1000 all’anno. E parliamo di cifre “difettose” perché rilevanti solo i casi denunciati, mentre quelli occultati, per il 60-70% intrafamiliari, potrebbero addirittura superare le cifre conosciute“.

“A nulla valgono – prosegue Marziale – le rivendicazioni di carcere a vita dettati dall’emotività del momento. Piuttosto – conclude il Garante – si pensi al provvedimento del Tribunale di Milano datato 2018 che per la prima volta ha emesso una “ingiunzione terapeutica” nei confronti di un pedofilo, che scontata la pena carceraria dovrà presentarsi dal criminologo e seguire un piano di intervento trattamentale che lo porti, attraverso indicazioni di tipo clinico-terapeutico realizzate dagli esperti incaricati, a prendere coscienza del forte disvalore delle condotte violente in una prospettiva di contenimento delle pulsioni sessuali e di razionalizzazione degli avvenimenti”.

