Sicilia, Villarosa: “Raggiunto l’accordo con la Regione, 150 milioni per le ex province”

8 Maggio 2019 18:19

Ex province in Sicilia, c’è l’accordo con la Regione. Il sottosegretario Villarosa: “150 milioni di euro, 140 dei quali provenienti dal fondo di Sviluppo e Coesione“

Il sottosegretario Alessio Villarosa comunica che il negoziato tra Stato e Regione Siciliana si è concluso positivamente. Con il vicepresidente della Regione, Gaetano Armao, è stata trovata la soluzione che verrà formalizzata a breve, tramite la sottoscrizione da parte del Ministro dell’economia, del Ministro per il Sud e del Presidente della Regione di un addendum all’accordo firmato a dicembre scorso.

“L’accordo consentirà di utilizzare 150 Milioni di euro – 140 dei quali provenienti dal fondo di Sviluppo e Coesione – per ripianare i disastrosi bilanci delle ex province siciliane, evitandone il dissesto e garantendo, al tempo stesso, lo sblocco dei finanziamenti già stanziati per l’avvio delle opere pubbliche che i cittadini aspettano da tempo.

Come già annunciato, grazie all’impegno delle mie colleghe senatrici Barbara Floridia e Grazia D’Angelo, è stato depositato il primo emendamento al decreto legge “Sblocca Cantieri”, che introdurrà alcune deroghe alla vigente disciplina della contabilità pubblica necessarie per consentire ai liberi consorzi comunali e alle città metropolitane della Regione siciliana di predisporre i documenti contabili di chiusura degli esercizi pregressi e di programmazione per l’anno in corso.”

