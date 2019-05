Villa San Giovanni: il 20 maggio incontro sul tema “Europa casa comune”

9 Maggio 2019 22:05

Lunedì 20 Maggio, alle ore 19,30, si terrà, presso il Salone della Parrocchia Maria SS. del Rosario di Villa San Giovanni, un incontro tematico sul tema “Europa casa comune”

Lunedì 20 Maggio, alle ore 19,30, si terrà, presso il Salone della Parrocchia Maria Ss. del Rosario di Villa San Giovanni (Via Nazionale), un incontro tematico sul tema: “Europa casa comune”. A partire dall’analisi delle Istituzioni Continentali, dei risultati del Mercato Comune e delle prospettive della Unione dei Popoli Europei, il Prof. Antonino Spadaro, Ordinario di Diritto Costituzionale presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria e il dott. Vincenzo Musolino, Dottore di Ricerca in Metodologie della Filosofia – Università di Messina, daranno vita ad un dibattito – aperto agli interventi dei presenti – sul significato epocale delle prossime elezioni europee del 26 maggio 2019, valorizzando la posta in gioco, lo scontro ideologico, le opportunità e i rischi di una scelta che determinerà il futuro stesso della UE e della Moneta Unica.

Valuta questo articolo