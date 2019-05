Villa San Giovanni, Forza Italia: “Il Centrodestra è il primo schieramento in città”

27 Maggio 2019 19:14

Villa San Giovanni, Forza Italia commenta il risultato delle elezioni europee: “Cresce la fiducia verso i partiti dell’Amministrazione”

“Grazie gli elettori che hanno voluto confermarci la fiducia con una percentuale abbondantemente superiore al 16%, quasi doppia rispetto al risultato nazionale del partito, che certifica la coalizione di centrodestra come primo schieramento comunale con oltre il 50% delle preferenze“- è il commento di Forza Italia di Villa San Giovanni all’indomani delle elezioni europee.

“Il movimento cinquestelle, invece, a Villa San Giovanni segna una chiara battuta d’arresto attestandosi sulla soglia del risultato conseguito ben due anni fa alle elezioni comunali e segnando un forte arretramento rispetto alle percentuali raggiunte in occasione delle ultime elezioni politiche.

Bene tutti gli alleati della coalizione di centrodestra- prosegue-che ottengono importanti percentuali, Fratelli d’Italia il 12% e la Lega il 22%, dati in linea con l’andamento dei rispettivi partiti su base provinciale. Questo dimostra che la formula del centrodestra, ideata e mantenuta in vita da Silvio Berlusconi, si conferma vincente e consentirà nel prossimo futuro di vincere le elezioni regionali e quelle amministrative, acquisendo la guida anche della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Un plauso alla capogruppo del centrodestra villese, Francesca Porpiglia, Assessore in carica dell’amministrazione Siclari, nonché la più giovane candidata della Lega alle europee, che ha ottenuto un’ottima affermazione personale sia a livello provinciale che a livello regionale. Il risultato complessivo- conclude– della coalizione alla guida della città dimostra che il consenso politico è cresciuto in percentuale ci da più forza e ci incoraggia a proseguire, in maniera più rapida, nell’attuazione del programma elettorale ed amministrativo”.

