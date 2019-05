Villa San Giovanni: denunciano un presunto furto con documenti falsi, arrestati

24 Maggio 2019 09:44

Villa San Giovanni: si presentano per denunciare un presunto furto con documenti falsi. Per i tre è scattata la denuncia per concorso in simulazione di reato, ma per due di loro anche l’arresto essendo risultato che i documenti rivenuti erano contraffatti

Si è presentato presso gli Uffici della Polizia Ferroviaria di Villa San Giovanni (RC) per denunciare il furto di carte di credito ed effetti personali contenuti nella propria tracolla, lasciata incustodita nella sala d’attesa della stazione, un italiano di 37 anni in compagnia di altri due connazionali, di 20 e 26 anni. La visione delle immagini dell’impianto di videosorveglianza ed alcune contraddizioni emerse nel racconto dei tre hanno insospettito gli agenti che hanno ritenuto di approfondire gli accertamenti, effettuando un controllo anche sui bagagli che i tre portavano con sé. E’ così che i poliziotti hanno ritrovato il cellulare, le carte di credito e i documenti di cui poco prima era stato denunciato il furto. Per i tre è scattata la denuncia per concorso in simulazione di reato, ma per due di loro anche l’arresto essendo risultato che i documenti rivenuti erano contraffatti. Nella giornata di ieri altri 4 arresti e 30 indagati durante i 6.265 controlli effettuati dalla Polizia Ferroviaria su tutto il territorio nazionale.

