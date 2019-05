Vibo Valentia: il presidente Morra visita la Capitaneria di Porto 

21 Maggio 2019 21:44

Vibo Valentia: Morra, Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia, visita la Capitaneria di Porto

Nella giornata odierna l’Onorevole Nicola Morra, Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, ha visitato la sede della Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina. Ad accoglierlo il Comandante C.F.(CP) Giuseppe Spera il quale, dopo un breve saluto all’interno dell’area comando, ha illustrato al On. Morra le molteplici attività che vedono quotidianamente impegnati gli uomini e le donne della Guardia Costiera di Vibo Valentia con riguardo al contrasto alla pesca illegale, all’abusivismo demaniale ed alla tutela dell’ambiente marino costiero. Nel corso dell’incontro l’On. Morra ha altresì visitato la sala operativa della Capitaneria di Porto e gli sono state illustrate le competenze della Guardia Costiera in materia di salvaguardia della vita umana in mare. L’On Morra ha sottolineato l’importanza dell’attività svolta dalla Guardia Costiera a favore della collettività, manifestando il suo vivo apprezzamento.

