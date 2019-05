Vibo Valentia, Mangialavori: “nomina nuovo prefetto è buona notizia”

21 Maggio 2019 12:50

Mangialavori: “la nomina del nuovo prefetto di Vibo Valentia è una buona notizia per tutto il territorio”

“La nomina del nuovo prefetto di Vibo Valentia è una buona notizia per tutto il territorio”. Così il senatore di Forza Italia Giuseppe Mangialavori in merito alla designazione di Francesco Zito quale capo dell’Ufficio territoriale del governo. “Porgo i miei migliori auguri al neo prefetto Zito, nella certezza – afferma il parlamentare – che saprà svolgere al meglio il suo incarico e rafforzare il ruolo dello Stato in un territorio che ha bisogno di sentire con forza la presenza delle istituzioni. Non posso, inoltre, non ringraziare il prefetto Francesca Ferrandino, che ha temporaneamente guidato l’Utg di Vibo in attesa della nuova nomina da parte del Consiglio dei ministri. La designazione di Zito – conclude Mangialavori – esclude dunque la possibilità di un ridimensionamento – o, peggio, di un accorpamento – della Prefettura di Vibo, una ipotesi contro la quale avevo preso tempestivamente posizione e che ora è definitivamente scongiurata”.

