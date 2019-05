Venerdì 10 Maggio Salvini a Catanzaro, l’USB: “viene a cerca di voti, adesso i terroni non puzzano più”

7 Maggio 2019 13:43

Il ministro dell’interno Matteo Salvini sarà a Catanzaro venerdì 10 maggio

“Prossimo venerdì arriva il ministro dell’interno a Catanzaro il ministro capo della lega nord, il capo del federalismo assistito .. il capo della sicurezza nazionale!!”. Lo afferma in una nota l’USB .

“Arriva il capo della lega ad elemosinare i voti di quei terroni ( quelli che dovevano essere inghiottiti dall’Etna o dal Vesuvio oppure espulsi dal nord perché puzzavano!!) – orgogliosi di essere uomini legati alla terra, gente che ha sempre lavorato al contrario delle provocazioni e degli insulti del capo della lega che oggi viene ad accreditarsi come l’uomo della sicurezza. Ministro della propaganda dell’odio dell’’apartheid – e della campagna elettorale solo di questo si occupa, sono trenta anni che si trova al governo, trenta anni di stipendi a carico nostro, percepisce al mese lo stipendio di due anni di un lavoratore al sud. Trenta anni di governo ed i risultati li constatiamo ogni giorno, insulti al meridione, disoccupazione, blocco dei contratti, inumanità verso tutti, tranne gli abitanti della sua regione, frontiere nel nostro paese, discriminazioni, divisione del paese, dopo che per secoli abbiamo dato il sangue del meridione per la crescita del paese ITALIA”.

“La sicurezza di cosa? di avere un omicidio ogni due giorni, l’importate che ci siano prima gli italiani ad ammazzare, questa è la sicurezza della lega? ci dovrebbe spiegare dopo la sua malvagità con il blocco dei porti, immigrati che bruciano nei ghetti calabresi, che scappano dallo sfruttamento perpetrato “a casa loro “ per anni dai suoi alleati europei, lasciti in mano degli scafisti libici ad affogare davanti alle telecamere e la chiusura dei centri di accoglienza, dove vede questa sicurezza?”

“Il capo della lega che vuole sconfiggere le mafie e poi cè l’ha lui in casa i collusi con la mafia, vuole espellere tutti gli immigrati anche quelli che producono ricchezza dimenticando che tutta la criminalità nel paese di qualsiasi nazionalità provenga, fa sempre capo ai mafiosi nostrani! Quindi di cosa parla quando parla di sicurezza!!? Parla solo per cambiare l’aria ai polmoni??”

“La lega quella del federalismo fiscale ; della guerra tra nord e sud a cui la USB già il 15 febbraio scorso con la manifestazione romana ha posto un freno alle porcherie della lega, un federalismo “economico” dove chi più ha più riceve ( dopo averci saccheggiato ) il Robin Hood alla rovescia, prima hanno cannibalizzato gli enti locali con minori trasferimenti di risorse, quindi chiusura di scuole, asili, servizi sociali. Ora il capo della lega – con il suo cavallo di battaglia – si inventa che se hai una scuola ricevi più soldi, al sud che abbiamo dovuto accorpare i plessi per mancanza di soldi non verranno trasferiti fondi??? Cittadini con la lega al governo il rischio è forte delle divisioni tra cittadini, la USB invita tutti alle ore 14, in piazza prefettura a Catanzaro il 10 maggio p.v. a RI-sputare tutte le provocazioni subite fino ad ora dalla lega, al suo capo. Diciamo: Prima IL RISPETTO DEGLI UOMINI – Mai con Salvini”.

