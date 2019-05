1 Maggio 2019 12:50

Venerdì a Palmi la presentazione del portale web: verranno resi noti anche i nomi dei grandi ospiti che prenderanno parte alla XXX edizione della Varia

Venerdì 3 Maggio 2019 alle ore 18.30 presso la sede del Comitato Varia, in piazza Primo Maggio a Palmi (RC), verrà presentato il portale web della Varia i Palmi. Durante l’incontro, in cui interverranno Giuseppe Ranuccio Sindaco del Comune di Palmi e Saverio Petitto Presidente del Comitato Varia 2019, verranno inoltre resi noti i nomi di importanti ospiti del mondo dello spettacolo che saranno presenti nel corso della XXX edizione della manifestazione in programma dal 10 al 25 agosto 2019.

Valuta questo articolo