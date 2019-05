Università della Calabria: Anna Pia Tedesco in corsa per il Comitato Universitario per lo Sport 

4 Maggio 2019 17:18

Università della Calabria: Francesco Donato sostiene Anna Pia Tedesco alle prossime elezioni

Francesco Donato, segretario di Sviluppo Universitario, sostiene la candidatura alle elezioni universitarie dell’UniCal, in programma il prossimo 14 e 15 maggio, della studentessa Anna Pia Tedesco. Tedesco è l’unica donna in corsa per il Comitato Universitario per lo Sport. “Anna Pia è una ragazza dalle grandi capacità, sulla quale tutti gli universitari del Campus potranno fare riferimento. È una candidata lontana da strategie politiche, lavorerà esclusivamente al servizio degli studenti-afferma Donato- ‘’porterà a casa grandi risultati, proprio come Giulio Curcio Terremoto, rappresentante uscente’’.

Valuta questo articolo