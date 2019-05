22 Maggio 2019 08:59

Truffe a parrocchie, conventi e case riposo: 12 arresti. Accertati in tutta Italia 86 episodi

Spacciandosi per rappresentanti di enti locali o per direttori di istituti di credito, contattavano parrocchie, conventi, enti religiosi e case di riposo facendosi consegnare somme di denaro variabili tra i 2 mila e i 16 mila 500 euro. A scoprire un’organizzazione criminale finalizzata alle truffe sono stati i carabinieri che hanno eseguito 12 ordinanze di custodia cautelare. Accertati 86 episodi in tutta Italia, per un guadagno di oltre 400mila euro. Il modus operandi era sempre il medesimo: contattavano telefonicamente le parrocchie, i conventi e gli enti religiosi e si qualificavano come rappresentati di enti locali, prevalentemente dipendenti comunali e regionali, o come direttori di istituti di credito, per informarli che era stato loro accreditato un contributo, comunale o regionale, erogato in somma maggiore a quella dovuta e pertanto per evitare che lo stesso non venisse poi elargito, li inducevano a versare la differenza, cifre variabili da 2.000 a 16.500 euro, su carte poste pay riconducibili agli stessi indagati. Per evitare multe o l’abolizione del beneficio, le vittime versavano la somma richiesta su conti correnti o carte prepagate intestati a prestanomi.

(Adnkronos)

