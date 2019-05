Traffico di droga tra Calabria e Lazio: 18 arresti, sequestrato “arsenale”

21 Maggio 2019 08:23

Smantellata organizzazione criminale dedita al traffico di droga, arresti tra Calabria e Lazio

La Guardia di Finanza di Roma sta eseguendo – nel Lazio e in Calabria – un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 18 persone appartenenti a un’organizzazione criminale dedita al traffico di droga, con base nel quartiere di Montespaccato.

Nel corso delle indagini, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia, le Fiamme Gialle hanno tratto in arresto 7 soggetti, tra corrieri e fiancheggiatori, e sequestrato, complessivamente, oltre 100 kg di cocaina, circa 143 kg di hashish, un laboratorio clandestino, ed un vero e proprio “arsenale” in cui hanno rinvenuto 20 armi da fuoco, 6 kg di esplosivo e 5 detonatori.

