Tangenti, è caos nella Lega: arrestato il sindaco di Legnano, il Prefetto lo sospende immediatamente. In carcere vicesindaco, ai domiciliari un assessore

I tre arresti della Guardia di finanza, scattati nell’operazione ‘Piazza Pulita’ riguardano il sindaco leghista di Legnano Gianbattista Fratus, l’assessore e vicesindaco in quota Forza Italia Maurizio Cozzi e l’assessore alle Opere pubbliche Chiara Lazzarini. La misura del carcere è stata applicata solo per il vicesindaco, gli altri due indagati sono invece ai domiciliari. I tre rispondono a vario titolo di turbata liberta` degli incanti, turbata liberta` del procedimento di scelta del contraente e corruzione elettorale.

Tangenti, è caos nella Lega: arrestato il sindaco di Legnano. Salvini: “ho fiducia nei miei uomini e nella magistratura”

“Non commento le indagini, ho fiducia nei miei uomini e nella magistratura. Spero che tutte queste indagini che si stanno aprendo si chiudano in fretta per distinguere colpevoli e innocenti”. Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini, a San Severo, in provincia di Foggia, riferendosi all’arresto del sindaco leghista di Legano.

Tangenti, è caos nella Lega: arrestato il sindaco di Legnano. Il Prefetto di Milano sospende il primo cittadino e commissaria il comune

Il prefetto di Milano Renato Saccone sospende il sindaco di Legnano Gianbattista Fratus insieme al suo vicesindaco Maurizio Cozzi e all’assessore alle Opere Pubbliche Chiara Lazzarini, tutti e tre arrestati stamane nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Busto Arsizio per una presunta corruzione elettorale. Insieme alla sospensione del sindaco, arriva anche il commissariamento del Comune. “Il prefetto – spiega una nota – considerato il caso di necessità ed urgenza, per garantire il normale funzionamento del Comune, ha nominato il vice prefetto dottoressa Cristiana Cirelli commissario per la provvisoria gestione dell’Ente, con le funzioni del sindaco e della giunta”.

