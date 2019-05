Messina: gli studenti del Liceo Seguenza accoglieranno i crocieristi in arrivo in città

6 Maggio 2019 14:12

Gli studenti del Seguenza presteranno servizio presso gli info-point gestiti dal Comune di Messina, fornendo informazioni utili a crocieristi

Gli alunni del Liceo Seguenza di Messina accoglieranno i crocieristi in arrivo in città. È l’iniziativa nell’ambito della convenzione ministeriale firmata con gli assessorati alla Cultura e al Turismo del progetto Scuola-Lavoro, “Io parlo turista”, presentata quest’oggi a Palazzo Zanca. I liceali, per un totale di 30 ore, presteranno servizio presso gli info-point gestiti dal Comune fornendo informazioni utili ai croceristi. L’iniziativa è finalizzata all’inserimento degli studenti nel contesto del turismo locale attraverso le attività di accoglienza dei croceristi fornendo tutte le informazioni richieste nella lingua madre di appartenenza. “Il servizio è di grande utilità per i croceristi – ha sottolineato l’assessore Trimarchi – e va al di là delle informazioni in quanto rivolto anche alla conoscenza delle bellezze storiche e paesaggistiche della nostra città. Stiamo definendo inoltre un percorso turistico che, attraverso un’apposita app, possa indirizzare i visitatori ad un’adeguata conoscenza storica e culturale di chiese e monumenti che saranno inseriti nell’itinerario”. All’incontro di oggi a Palazzo Zanca hanno partecipato l’assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione Roberto Vincenzo Trimarchi, la preside del Seguenza Lilia Leonardi, Maria Cristiana Laurà dell’Autorità Portuale, il coordinatore delle attività A.S.L. della scuola Enzo Caruso, le docenti tutor e le terze classi delle sezioni A, B, C e la IVA dell’indirizzo linguistico del liceo che prevede nel piano di studi l’apprendimento delle lingue inglese, spagnolo, tedesco, francese e cinese.

