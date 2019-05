25 Maggio 2019 19:25

Quattro studenti italiani arrestati in Spagna dopo una furiosa rissa. Un giovane di Cadice colpito alla testa è ricoverato in ospedale in prognosi riservata

Quattro italiani studenti Erasmus sono stati arrestati in Spagna in quanto responsabili di una furiosa rissa in cui è rimasto ferito in maniera grave un giovane spagnolo. Il ragazzo è ora ricoverato ed è in prognosi riservata. La rissa è scoppiata questa mattina all’alba nella zona della movida, la Punta de San Felipe, per motivi ancora non chiari. I quattro italiani sono stati tutti trasferiti alla stazione della polizia di San Fernando, da dove saranno portati in tribunale.



Valuta questo articolo