Strage di Capaci, Musumeci diserta l’aula bunker: “Non andrò, troppi veleni”

22 Maggio 2019 19:52

Anniversario Strage di Capaci, Musumeci non andrà nell’aula bunker: “c’è troppo odio e tutto questo non suona al rispetto della memoria del giudice Falcone e dei poveri agenti della scorta”

“Domani dolorosamente non andrò nell’aula bunker per la prima volta. Mi dispiace per la signora Falcone. Le polemiche sono tante, c’è troppo veleno, c’è troppo odio e tutto questo non suona al rispetto della memoria del giudice Falcone e dei poveri agenti della scorta”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci. Domani il presidente della Regione Siciliana sarànella caserma Lungaro dove assisterà alla deposizione della corona di alloro da parte del capo della polizia. “Poi torno nel mio ufficio a lavorare per tentare di tirare fuori i ragazzi dal condizionamento che subiscono ogni giorno da parte della criminalità organizzata, che si nutre e si alimenta della disperazione dei giovani”- ha concluso Musumeci.

