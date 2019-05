Spinte e schiaffi ai bimbi: maestra sospesa in Sicilia

29 Maggio 2019 06:52

Sospesa maestra in Sicilia: la 60enne è accusata di maltrattamenti nei confronti dei bambini

Spinte e schiaffi a bimbi di 5-6 anni: sospesa una maestra, in servizio presso un asilo pubblico a Nicosia, comune dell’Ennese.

Il provvedimento di sospensione dall’insegnamento per la durata di 2 mesi è stato notificato dai carabinieri.

La 60enne è accusata di maltrattamenti nei confronti dei bambini.

Sono scattate a marzo, a seguito di segnalazioni, le indagini condotte dai militari della Compagnia di Nicosia: nel giro di pochi mesi hanno confermato i fatti denunciati.

I bambini si lamentavano di alcuni comportamenti tenuti dalla maestra, rifiutandosi di andare a scuola nei giorni in cui era in servizio.

