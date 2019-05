In Sicilia manifesti contro Salvini: “Terroni votatemi”

23 Maggio 2019 13:54

Ad Agrigento finti manifesti di Salvini, Pagano (Lega): “Abbiamo già sporto denuncia”

Questa mattina la città di Agrigento si è risvegliata in molte zone con innumerevoli manifesti elettorali contro la Lega e il suo leader Matteo Salvini. I manifesti riportano la scritta: “Terroni votatemi”.

Sulla vicenda è intervenuto l’onorevole Alessandro Pagano, in questo momento impegnato nella campagna elettorale della candidata Annalisa Tardino, che dichiara: ”l’inqualificabile episodio che si è verificato questa mattina sui muri della città di Agrigento si commenta da solo; è il chiaro segnale che politicamente qualcuno ci teme ed è per questo che si rifugia in iniziative così squallide che tentano di screditare il nostro partito ma che invece diventano un boomerang contro di loro. E’ sotto gli occhi di tutti come la campagna elettorale della nostra candidata Tardino stia andando a gonfie vele in tutto il territorio regionale e il risultato finale sarà la conferma di quello che ho appena dichiarato. Diventa inutile sottolineare che abbiamo sporto regolare denuncia contro ignoti presso la Digos di Agrigento e sono certo che il brillante lavoro degli inquirenti troverà i responsabili di un gesto di infimo ordine”.

