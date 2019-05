Sicilia: Sea Watch lascia Lampedusa e si dirige verso Licata

20 Maggio 2019 07:44

La nave Sea Watch 3 è stata sequestrata ieri sera subito dopo lo sbarco dei 47 immigrati, come disposto dalla Procura di Agrigento

Lascia oggi il porto di Lampedusa per spostarsi a Licata la nave Sea Watch 3, sequestrata ieri sera subito dopo lo sbarco dei 47 immigrati, come disposto dalla Procura di Agrigento.

La Procura della Repubblica di Agrigento ha iscritto il comandante Arturo Centore nel registro degli indagati per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Il provvedimento è stato notificato dalla Guardia di Finanza, contestualmente alla notifica del sequestro probatorio.

Il mezzo navale è stato posto a disposizione della Procura che ne ha disposto, previo sbarco dei migranti, il trasferimento sotto scorta nel porto di Licata.

I migranti posti in salvo saranno affidati a personale della Questura di Agrigento per l’identificazione e per i necessari atti di polizia giudiziaria.

Valuta questo articolo