Sicilia: ripartono i voli fra Catania, Lampedusa e Pantelleria

4 Maggio 2019 19:24

Riprendono i voli dall’aeroporto di Catania, l’assessore regionale alle Infrastrutture Falcone: “Le isole minori non sono più lasciate sole”

Riprendono i voli giornalieri dall’aeroporto di Catania verso Lampedusa e, da giugno quattro volte alla settimana, verso Pantelleria.

La Sicilia orientale, come da accordi presi dal Governo Musumeci con la compagnia danese DAT, ritorna ad essere stabilmente collegata con le isole minori in vista dell’estate e con un programma di potenziamento del servizio in autunno e inverno.

Dopo le proteste negli scali di Pantelleria e Lampedusa, si era risolta a dicembre la vertenza con la DAT, titolare del servizio aereo, in occasione della conferenza dei servizi convocata a Pantelleria dall’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone.

“Il Governo Musumeci ha messo in campo ogni strumento utile per assicurare un trasporto regolare ed efficiente alle isole minori – ha spiegato Falcone – vigilando sul rispetto degli impegni presi dalla compagnia affidataria”.

“Oggi possiamo dire che gli abitanti di Lampedusa e Pantelleria sentono finalmente al loro fianco la Regione, non sono più lasciati da soli”. L’assessore ha così concluso: “Il ripristino dei collegamenti con Catania è un ulteriore prezioso tassello che, oltre a diminuire ulteriormente i disagi nei voli, andrà a vantaggio dei flussi turistici”.

