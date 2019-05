25 Maggio 2019 21:46

Sicilia: Angelo Capodicasa è ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Il politico è stato trovato per terra, in strada, nei pressi della sua abitazione di Agrigento, privo di sensi

L’ex presidente della Regione Sicilia, Angelo Capodicasa, è ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Il politico è stato trovato per terra, in strada, nei pressi della sua abitazione di Agrigento, privo di sensi. L’ex parlamentare sessantanovenne, che solo ieri sera aveva partecipato ad una convention politica, pare sia caduto per un malore. Capodocasa attualmente milita con Articolo 1, per anni punto di riferimento del Partito Democratico siciliano.

Valuta questo articolo