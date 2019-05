18 Maggio 2019 18:32

Sicilia: un pensionato di 72 anni è morto a Sciacca dopo essere precipitato nel vano ascensore, in un edificio che ospita alcune attività commerciali

Tragedia in Sicilia dove un pensionato di 72 anni è morto a Sciacca dopo essere precipitato nel vano ascensore, in un edificio che ospita alcune attività commerciali. Il pm Cristian Del Turco ha aperto un’indagine per omicidio colposo e ha disposto l’autopsia. Ai familiari aveva detto che sarebbe andato al negozio di elettronica per acquistare un cavetto per il cellulare. In mancanza di notizie sono scattate le ricerche, culminate col ritrovamento del suo cadavere.

Foto di repertorio

