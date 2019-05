Tragedia in Sicilia: operaio precipita da 10 metri e muore

2 Maggio 2019 22:36

Sicilia: un operaio di 62 anni è morto mentre stava facendo dei lavori in un’abitazione di vicolo Garibaldi, a Petralia Soprana

Un operaio di 62 anni è morto mentre stava facendo dei lavori in un’abitazione di vicolo Garibaldi, a Petralia Soprana (Palermo). L’uomo stava lavorando ad un balcone quando ha perso l’equilibrio ed è precipitato da un’altezza di circa dieci metri. Inutili i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il medico legale che ha disposto l’autopsia.

Sicilia: operaio precipita da 10 metri e muore. Cgil: “le piccole aziende costrette a risparmiare su sicurezza”

“Per noi l’esigenza di una maggiore sicurezza vale sia per le grandi imprese che per chi opera nelle piccole ditte. Anzi vale soprattutto per le piccole imprese artigiane

dove, per abbattere i costi della crisi, si risparmia proprio su questo aspetto. Per far fronte alla concorrenza sleale, i piccoli artigiani rinunciano alla prevenzione e alla sicurezza noncuranti dei pericoli nascosti dietro l’angolo”. Così il segretario generale Fillea Cgil Palermo Piero Ceraulo e il segretario Cgil Palermo Calogero Guzzetta commentano l’incidente mortale di oggi a Petralia Soprana, dove un operaio, dipendente di una ditta artigiana, è precipitato mentre stava effettuando una riparazione sulla facciata di un palazzo. “Presumiamo che quest’ennesimo episodio luttuoso sia stato causato dall’assenza degli adeguati dispositivi di sicurezza che molto probabilmente l’operaio non indossava” aggiungono Fillea e Cgil esprimendo le loro condoglianze alla famiglia. “Chiediamo cantieri aperti in sicurezza, dove gli operai possano lavorare senza morire – concludono – Le segreterie nazionali della Fillea e della Cgil, a seguito dell’escalation di incidenti nel settore, sta seguendo un percorso che prevede la proposta del reato di omicidio colposo per le morti sul lavoro”.

Sicilia: operaio precipita da 10 metri e muore. Il sindaco: “forte sgomento nella nostra comunità”

“C’è forte sgomento nella nostra comunità per la tragica morte di Salvatore Cammarata”. Così il sindaco di Petralia Soprana Pietro Macaluso, insieme all’amministrazione comunale, ha espresso la sua vicinanza alla famiglia dell’operaio di 62 anni, morto dopo essere precipitato da un’altezza di circa dieci metri. L’uomo stava eseguendo dei lavori su un balcone di un edificio in vicolo Garibaldi. Tanti i messaggi di cordoglio anche su Facebook. “Era un grande lavoratore, una persona ben voluta, un uomo buono e umile, sempre con il sorriso”, hanno scritto sulla sua bacheca.

