In Sicilia l’unico centro nel sud Italia di dialisi per cani e gatti

9 Maggio 2019 16:10

La clinica Medvet è dotata di un apparecchio che effettua la dialisi e la plasmaferesi

Il viaggio da Bari ad Enna di Ettore, un splendido pastore tedesco, gli ha salvato la vita. E’ stata la sua padroncina, Maria a portarlo nel centro della Sicilia, nell’unica clinica del meridione d’Italia che possiede un apparecchio specifico per la dialisi per cani e gatti. La clinica Medvet di proprieta’ del veterinario Michele Timpanaro, specializzato in Patologia e clinica degli animali d’affezione all’universita’ di Messina, e’ dotata di un apparecchio che effettua la dialisi e la plasmaferesi, creato proprio per animali di piccola taglia. In altre cliniche veterinarie si pratica la dialisi, ma si effettua con apparecchi per umani applicati agli animali. Solo ad Enna, spiegano a Medvet, gli apparecchi sono specifici per cani e gatti che arrivano da tutto il sud Italia. Cosi’ il pastore tedesco Ettore, dopo un lungo viaggio intrapreso dalla Puglia, approda alle cure della clinica Medvet. Ettore e’ indispensabile per l’equilibro psichico di Maria, che soffre di disturbi dell’alimentazione, un supporto nella vita quotidiana. “Questo piccolo paziente e’ arrivato in clinica con elevati valori di azotemia e creatinina, quasi al limite del coma – dice il veterinario – Oggi Ettore conduce una vita normale. Grazie all’emodialisi infatti, insieme alla sua proprietaria Maria, e’ tornato a correre in spiaggia come sempre”.

