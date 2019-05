Sicilia, Catalfo (M5S) risponde a Micciché: “Reddito di cittadinanza splendida realtà, attacchi inutili e pretestuosi”

4 Maggio 2019 18:34

Sicilia, la senatrice Catalfo (M5S) replica a Miccichè: “Il Reddito di Cittadinanza non solo esiste, ma è una splendida realtà per il nostro Paese”

“Il Reddito di Cittadinanza non solo esiste, ma è una splendida realtà per il nostro Paese che, finalmente ha realizzato un provvedimento di contrasto alla povertà, ma non solo: una misura proattiva collegata all’inserimento nel contesto sociale e lavorativo del cittadino, un grande investimento nei centri per l’impiego, nell’interoperabilità delle banche dati e nelle politiche attive del lavoro. Il Movimento 5 Stelle ha ridato dignità a tantissime persone che desiderano rimettersi in gioco o entrare per la prima volta nel mondo lavorativo e, questa esigenza, viene confermata non solo dai dati dell’INPS che, proprio a ieri ha comunicato la ricezione di oltre un milione di domande su tutto il territorio. Mi dispiace che Gianfranco Miccichè neghi la realtà dei fatti e continui sferrare attacchi inutili e pretestuosi”. Con queste parole la senatrice Nunzia Catalfo, presidente della Commissione Lavoro al Senato, risponde al commissario di Forza Italia in Sicilia, il quale oggi ha dichiarato che “il Reddito è finto e ha illuso la gente”, nel corso di una presentazione di un libro a Palazzo dei Normanni a Palermo.

