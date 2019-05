Serie D, ecco le partite dei playoff e dei playout: tutti i RISULTATI LIVE

19 Maggio 2019 14:18

Serie D, ecco le partite dei playoff e dei playout. Il Marsala sfida la Turris, il Campobasso incampo con l’Adriese. Scontro tra Fiorenzula-Modena

Serie D, playoff e playout LIVE– Grandi emozioni in Serie D per il secondo turno dei playoff e dei playout. Dopo aver messo in archivio il campionato e dopo il primo turno degli spareggi, ecco le sfide del turno successivo. Il Marsala sfida la Turris, il Campobasso incampo con l’Adriese. Scontro tra Fiorenzula-Modena. Per i playout partita tra Scandicci-Sinalunghese. Inizio ore 16:00.

Ecco il programma completo:

RISULTATI PLAYOFF: Ligorna-Inveruno

Mantova-Pro Sesto

Adriese-Campodarsego

Reggio Audace-Fanfulla

Modena-Fiorenzuola

Ponsacco-Gavorrano

Trastevere-Latte Dolce Sassari

Lanusei-Cassino

Audace Cerignola-Taranto

Turris-Marsala

RISULTATI PLAYOUT: Scandicci-Sinalunghese

Notizie sempre aggiornate da Calabria e Sicilia, focus su Messina e Reggio Calabria con l’APP di StrettoWeb per iPhone e iPad: click qui per scaricarla dall’App Store

Notizie sempre aggiornate da Calabria e Sicilia, focus su Messina e Reggio Calabria con l’APP di StrettoWeb per tutti i dispositivi Android: click qui per scaricarla da Google Play

Valuta questo articolo