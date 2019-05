Serie D LIVE, ecco il primo turno dei playoff e dei playout: risultati in tempo reale

12 Maggio 2019 15:42

Serie D LIVE: varie squadre calabresi e siciliane saranno protagoniste nella giornata di oggi: Marsala, Castrovillari, Città di Messina, Locri, Sancataldese, Roccella

Serie D, playoff e playout LIVE– Grande attesa in Serie D per il primo turno dei playoff e dei playout. Dopo aver messo in archivio il campionato, molte squadre si sono dovute concentrare sugli spareggio promozione e retrocessione. Varie squadre calabresi e siciliane saranno protagoniste nella giornata di oggi: Marsala, Castrovillari, Città di Messina, Locri, Sancataldese, Roccella.

Ecco il programma completo, inizio alle 16.

RISULTATI PLAYOFF:

Seravezza Pozzi-Gavorrano 0-0

Adriese-Bolzano 0-0

Audace Cerignola-Savoia 0-0

Feltre-Campodarsego 0-0

Mantova-Caronnese 0-0

Marsala-Portici 1906 0-0

Matelica-Sangiustese 0-0

Ponsacco-Montevarchi 0-0

Pro Sesto-Rezzato 1-0

Recanatese-ASD Pineto 0-0

Reggio Audace-Fanfulla 0-0

Savona-Ligorna 0-0

Taranto-Bitonto 0-0

Trastevere Calcio-Latte Dolce 0-0

Turris-Castrovillari 1-0

Unione Sanremo-Inveruno 0-0

RISULTATI PLAYOUT:

A.C.D. Nardo-Gragnano 0-0

Avezzano-Santarcangelo 0-0

Belluno-ASC St. Georgen 0-0

Città di Messina-Locri 0-0

Darfo Boario-Ambrosiana 0-0

Legnago Salus-Villafranca 0-0

Mezzolara-Sasso Marconi 0-0

Ostia Mare-Citta di Anagni 0-0

Pavia-San Marino 0-0

Sancataldese-Roccella 0-0

Sarnese-SS Nola 1925 0-0

Sestri Levante-Arconatese 0-0

Tamai-Levico Terme 0-0

Torres-Castiadas 0-0

Vastese-Agnonese 0-0

