Serie D diretta LIVE: l’Acr si gioca la salvezza a Rotonda, il Città di Messina sfida il Castrovillari

Serie D: il Castrovillari in piena corsa playoff impegnato in trasferta contro il Città di Messina, che ambisce alla salvezza diretta. L’Acr si gioca la permanenza della quarta serie italiana a Rotonda

Serie D, risultati e classifica- Si gioca l’ultima e decisiva giornata del Girone I di Serie D. Per la capolista Bari, già sicura della Serie C, partita a Roccella. Nell’anticipo del sabato il Portici ha sconfitto 2-1 la Turris. Il Castrovillari in piena corsa playoff impegnato in trasferta contro il Città di Messina, che ambisce alla salvezza diretta. L’Acr si gioca la permanenza della quarta serie italiana a Rotonda.

RISULTATI:

Città di Messina-Castrovillari 0-0

Gela-Locri 0-1

Nocerina-Marsala 1-0

Portici Turris 2-1 (giocata sabato)

Roccella-Bari 1-0

Rotonda-Messina 0-1

Sancataldese-Igea 0-0

Troina-Cittanovese 0-1

Palmese-Acireale 1-0

CLASSIFICA:

BARI 78

TURRIS 67

MARSALA 53

PORTICI 50

CASTROVILLARI 49

ACIREALE 47

CITTANOVESE 46

PALMESE 44

NOCERINA 44

GELA 44

TROINA 44

ACR MESSINA 40

SANCATALDESE 39

CITTA’ DI MESSINA 37

LOCRI 36

ROCCELLA 35

ROTONDA 31

IGEA 21

Penalizzazioni: Turris -2, Acireale -1

