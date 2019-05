Serie C, tifosi in fibrillazione per Reggina-Monopoli ma ancora non si conoscono i dettagli organizzativi: “decide la Lega”

6 Maggio 2019 22:46

Serie C: domenica prossima il primo turno dei playoff promozione per la Reggina che sfiderà il Monopoli al Granillo, grande attesa tra i tifosi. La società: “i dettagli organizzativi spettano alla Lega”

C’è grande entusiasmo a Reggio Calabria in vista del primo turno dei playoff promozione di Serie C e dopo la straordinaria giornata di ieri a Piazza Duomo per l’apertura dello Store. La Reggina affronterà al Granillo domenica prossima il Monopoli ed i tifosi sono in fibrillazione in attesa dei dettagli organizzativi (orario, vendita biglietti). La società presieduta da Luca Gallo ha diramato la seguente nota:”le gare dei play off/out sono a cura della Lega Pro che stabilirà le modalità organizzative. Il tutto sarà discusso nella riunione di domani 7 maggio nella sede della Lega Pro a Firenze”.

