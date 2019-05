Playoff Serie C: sfide al cardiopalma, pari tra Catania-Trapani. Ecco i risultati [FOTO]

29 Maggio 2019 22:05

Playoff Serie C: si sono giocate le partite di andata valide per quarti di finale, emozioni nel derby siciliano tra Catania-Trapani

Playoff Serie C– Grandi emozioni per le partite di andata dei quarti di finale degli spareggi promozione di Serie C. L’Arezzo perde in casa il derby contro il Pisa per 2-3. Colpo del Piacenza ad Imola: i piacentini vincono 2-0. Pari tra Feralpisalò, che ha eliminato il Catanzaro, e la Triestina. Pari spettacolo per 2-2 tra Catania e Trapani.

RISULTATI

Arezzo-Pisa 2-3

Catania-Trapani 2-2

Feralpisalò-Triestina 1-1

Imolese-Piacenza 0-2

