Serie C diretta LIVE: ultima giornata, partite decisive per i playoff. La Reggina attende la sua avversaria

5 Maggio 2019 15:00

Serie C diretta LIVE: ultima e decisiva giornata, 90 minuti per decidere le partite dei playoff. La Reggina attende la sua avversaria

Serie C diretta LIVE- Ultima giornata di campionato del Girone C di Serie C. Il Catanzari cerca i tre punti contro il Trapani per assicurarsi il terzo posto. La Cavese ha l’obbligo di vincere a Bisceglie per assicurarsi i playoff. Sfida importante tra Monopoli-Siracusa e Sicula Leonzio-Casertana. Oggi uscirà la rivale della Reggina nella prima giornata degli spareggi promozione.

RISULTATI:

Bisceglie-Cavese

Catania-Rieti

Catanzaro-Trapani

Juve Stabia-Virtus Francavilla

Monopoli-Siracusa

Paganese-Viterbese

Potenza-Vibonese

Reggina-Matera 3-0 a tavolino

Sicula Leonzio-Casertana

riposa: Rende

CLASSIFICA:

Juve Stabia 77 Trapani 73 Catania 64 Catanzaro 64 Potenza 54 Virtus Francavilla 52 Reggina 52 Monopoli 48 Casertana 48 Cavese 47 Rende 47 Viterbese 45 Sicula Leonzio 42 Vibonese 42 Rieti 38 Siracusa 35 Bisceglie 26 Paganese 20 Matera 0 (già escluso dal campionato)

Penalizzazioni: Siracusa -7, Reggina e Rieti -4, Bisceglie -3, Monopoli -2, Juve Stabia, Trapani e Rende -1

