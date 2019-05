Serie B diretta LIVE: partite in casa per Cosenza e Crotone

1 Maggio 2019 15:34

Serie B diretta LIVE: il campionato cadetto italiano è entrato nella fase decisiva, sarà una 36ª giornata ricca di emozioni

Serie B diretta Live- Si è aperto il 36° turno del campionato di Serie B. Alle 12.30 il Palermo ha pareggiato 2-2 in casa contro lo Spezia. Questo risultato potrebbe portare alla promozione del Brescia, che battendo l’Ascoli nel posticipo delle 18, avrebbe un posto assicurato in Serie A. Tutto il resto del programma è alle 15: le calabresi, Crotone e Cosenza, giocheranno in casa contro Benevento e Venezia per i decisivi punti salvezza.

RISULTATI:

Palermo-Spezia 2-2

Carpi-Cremonese 1-0

Cosenza-Venezia 1-1

Crotone-Benevento 1-0

Foggia-Salernitana 3-1

Padova-Lecce 2-0

Perugia-Cittadella 0-0

Verona-Livorno 1-3

Brescia-Ascoli ore 18

CLASSIFICA

BRESCIA 63 LECCE 63 PALERMO 59 BENEVENTO 56 PESCARA 51 VERONA 49 SPEZIA 47 PERUGIA 46 CITTADELLA 46 CREMONESE 45 ASCOLI 43 COSENZA 42 SALERNITANA 38 CROTONE 37 VENEZIA 33 LIVORNO 32 FOGGIA 31 CARPI 29 PADOVA 26

Valuta questo articolo